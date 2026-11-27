Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz oborinu, uglavnom susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 4°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati – Daljska 1-7 nep, Novogradiška 19-59 nep, Pleternička 18/a-38 par, 3-11 nep
od 9:00 do 10:00 sati – Cvjetkova ulica 2, Gorička 4-14/b par, 3, Riječka ulica 2-20/a par, 1-21 nep, Trg Josifa Runjanina 2, 1, Tvornička 2, 1, 1/a, Ulica Josipa Huttlera 26, Voćarska 2-4 par, Vukovarska cesta 160-232 par, 121, 121/v, 139/a
Tenja
od 8:30 do 12:30 sati – Karlovačka ulica 2-46 par, 1-45 nep, Petra Preradovića 2-20 par, 1-21 nep, Ulica Julija Klovića 4-36 par, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45/a, Ulica svete Ane 46-56 par, 56-124,1-45 nep, 5-115/p, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”
- Green Matrix Summit 2026.
- Galerija Knifer: Otvorenje izložbe”Westeast-Quorum via Osijek”
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbi “Međudoba” i “Jagode”
- Koncertna dvorana Franjo Krežma: Večer u “Paju” i prijatelje 2026.
- FIPO 2026.