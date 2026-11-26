Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenljivo, u većem dijelu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:30 sati – Ilirska 34-40 par, 52-60/a par, 74, 45-93 nep
Tenja
od 8:30 do 12:30 sati – Karlovačka ulica 2-46 par, 1-45 nep, Petra Preradovića 2-20 par, 1-21 nep, Ulica Julija Klovića 4-36 par, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45/a, Ulica svete Ane 46-56 par, 56-124,1-45 nep, 5-115/p, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”
- Vozači, oprez! Od utorka se zatvara dio Kanižlićeve ulice u Osijeku
- FFOS: Predavanje i otvorena rasprava “Kada je rođen NK Osijek?”
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige “Zalmoxis”
- Gbowling: Zdravko je krenuo – Misija rušenja čunjeva
- GISKO: Radionica izrade adventskih vijenaca
- GISKO: 3. stručni skup “Na dobrom glasu: od rukopisa do čitatelja”
- Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek: Stručna konferencija „Integrirani pristup održivom upravljanju životnim ciklusom građevina”
- Green Matrix Summit 2026.