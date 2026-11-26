Servisne informacije [26. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Promjenljivo, u većem dijelu unutrašnjosti i pretežno oblačno. Oborina će biti češća u prvom dijelu dana. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 6°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:00 do 9:30 sati – Ilirska 34-40 par, 52-60/a par, 74, 45-93 nep

Tenja

od 8:30 do 12:30 sati – Karlovačka ulica 2-46 par, 1-45 nep, Petra Preradovića 2-20 par, 1-21 nep, Ulica Julija Klovića 4-36 par, Ulica Jure Kaštelana 2-58 par, 1-45/a, Ulica svete Ane 46-56 par, 56-124,1-45 nep, 5-115/p, Vladimira Nazora 4-32 par, 1-33 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

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