Servisne informacije [25. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno s kišom. Kiša će biti češća u drugom dijelu dana, na Jadranu ponegdje obilnija i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 5°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:00 do 11:00 sati – Vinkovačka cesta 117-143 nep

od 9:00 do 13:00 sati – Fruškogorska 6, 6/a, Kolodvorska 78-114 par, Kozjačka ulica 113/b, 113/c

Brijest

od 8:00 do 11:00 sati – Južno predgrađe 2-56 Par, 55/a, Sprečanska ulica 2-16 Par, 1-17 Nep, Tešanjska ulica 2-10 Par, 1-11 Nep, Usorska ulica 52-78 Par, Vinkovačka cesta

Josipin dvor

od 8:00 do 11:00 sati – Cijelo naselje

Josipovac

od 8:30 do 12:00 sati – Dalmatinska 11/b, 15-31 nep, Ulica kneza Domagoja 2-16 par, 1-33 nep

od 11:30 do 14:00 sati – Osječka 84-146/a par

Čepin

od 8:30 do 11:00 sati – Željeznička 16-60 par

Petrijevci

od 11:30 do 14:00 sati – Duga Draka 3

Tenja

od 11:30 do 14:00 sati – Ulica fra Grge Martića 2-24 par, 3-23/d nep, Ulica Vladka Mačeka 115-135

Višnjevac

od 8:30 do 11:00 sati – Kneza Višeslava 9, Ulica kneza Trpimira 2-18 par, 1-19 nep, Ulica kneza Višeslava 2-18 par, 1-17 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: