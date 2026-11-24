Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U većini krajeva pretežno sunčano, a na zapadu više oblaka. Navečer porast naoblake, u Istri je ponegdje moguća kiša. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 6°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 10:30 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 312-324 par, Bračka 2-48 par, 1-83 nep, Hvarska 5-11 nep, Lošinjska 2-14 par, 1-5 nep, Martina Divalta 230, Paška 5-9 nep, Rapska 48-78 par, 55-79 nep
od 10:00 do 12:30 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 268-312 Par
od 11:00 do 14:00 sati – Delnička ulica 20, 31-57 nep, Sarvaška ulica 2-28 par, Vatrogasna ulica 73-83 nep
Čepin
od 8:00 do 15:00 sati – Kralja Tomislava 216-220 par
od 8:30 do 11:00 sati – Biokovska 2-42 par, Dinarska 1, 1/a, 3-39 nep, Ulica Petrove gore 2-24 par, 1-23 nep, Ulica Požeške gore 11-19 nep
Livana
od 8:30 do 10:30 sati – Omladinska 2-20 par
Čepinski Martinci
od 8:30 do 11:00 sati – Stjepana Radića 18
Tvrđavica
od 12:00 do 14:00 sati – Tvrđavica 2-34 par
Laslovo
od 8:30 do 11:00 sati – Kolodvorska 6-24 par, Mirna ulica 2-6 par, 5-7 nep, Školska 2-22, 1-19 nep
Dalj
od 9:00 do 12:00 sati – 30. Svibnja 1-23 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”
- FFOS: Otvorenje XXVI. izložbe fotografija autora Osječko-baranjske županije
- GISKO: Predstavljanje knjige “Muka po Stjepanu”
- GISKO: Tribina “Ravnopravnost počinje čitanjem?”
- Studentska pikado liga 2026.
- IT park: Simpozij “MoveMember”
- Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku: Predavanje “Brate, zovi me imenom! Vokativ i kultura obraćanja.”
- Vozači, oprez! Od utorka se zatvara dio Kanižlićeve ulice u Osijeku