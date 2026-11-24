Servisne informacije [24. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: U većini krajeva pretežno sunčano, a na zapadu više oblaka. Navečer porast naoblake, u Istri je ponegdje moguća kiša. Vjetar uglavnom slab. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 6°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:30 do 10:30 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 312-324 par, Bračka 2-48 par, 1-83 nep, Hvarska 5-11 nep, Lošinjska 2-14 par, 1-5 nep, Martina Divalta 230, Paška 5-9 nep, Rapska 48-78 par, 55-79 nep

od 10:00 do 12:30 sati – Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 268-312 Par

od 11:00 do 14:00 sati – Delnička ulica 20, 31-57 nep, Sarvaška ulica 2-28 par, Vatrogasna ulica 73-83 nep

Čepin

od 8:00 do 15:00 sati – Kralja Tomislava 216-220 par

od 8:30 do 11:00 sati – Biokovska 2-42 par, Dinarska 1, 1/a, 3-39 nep, Ulica Petrove gore 2-24 par, 1-23 nep, Ulica Požeške gore 11-19 nep

Livana

od 8:30 do 10:30 sati – Omladinska 2-20 par

Čepinski Martinci

od 8:30 do 11:00 sati – Stjepana Radića 18

Tvrđavica

od 12:00 do 14:00 sati – Tvrđavica 2-34 par

Laslovo

od 8:30 do 11:00 sati – Kolodvorska 6-24 par, Mirna ulica 2-6 par, 5-7 nep, Školska 2-22, 1-19 nep

Dalj

od 9:00 do 12:00 sati – 30. Svibnja 1-23 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: