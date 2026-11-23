Servisne informacije [23. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: U noći i ujutro pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, osobito na jugu i istoku zemlje. Pritom će u gorju biti i susnježice te snijega, a na Jadranu su mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Zatim smanjenje naoblake i većinom bez oborine. Jutarnja temperatura do 5°C, a dnevna do 7°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 9:00 do 11:15 sati – Donjodravska obala 8-16 par, 7-9 nep, 13, Ulica Josipa Huttlera 1-7/b, Vodenička 2-22 par, 1/a-27 nep

od 9:00 do 12:00 sati – Ružina ulica 151, Ulica Andrije Hebranga 64-108 par, 35-105 nep, Ulica Antuna Kanižlića 37

od 11:30 do 13:00 sati – Ilirska 34-74 par, 45-93 nep

od 12:00 do 14:00 sati – Ilirska 103, Ružina ulica 118-+148 par, 121, Ulica Antuna Kanižlića 11/a-31

Višnjevac

od 8:30 do 12:30 sati – Ulica Petra Svačića 1-37

Čepinski Martinci

od 8:30 do 11:00 sati – Ulica Stjepana Radića 18

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

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