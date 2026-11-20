Servisne informacije [20. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimice uz kišu, ponajprije na istoku i u Dalmaciji vjerojatni su i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro na kopnu lokalno može biti magle. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 16°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:30 do 12:00 sati – Daljska 1-5 nep, Novogradiška 19-59 nep, Pleternička 18/a-38 par, 3-11 nep

Dalj

od 8:30 do 11:00 sati – Hrvatske Republike 6-28 par, 1-13 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 30-34 par, Zagrebačka 1-19 nep, Šetalište Josipa Kemenji – Joce 2, 1

Briješće

od 8:30 do 12:30 sati – Duga ulica 33-59, Tiha ulica 22

Josipovac/Petrijevci

od 8:30 do 12:00 sati – Provala 8-1 obje strane

Ernestinovo

od 8:00 do 15:00 sati – Vladimira Nazora 176-236 par, 171-225 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: