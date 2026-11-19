Servisne informacije [19. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Sa zapada jače naoblačenje s kišom, glavninom poslijepodne, ponegdje i obilnijom uz grmljavinu, a najmanje se očekuje na istoku. Navečer duž obale prestanak oborine i smanjenje naoblake, a zatim postupno i drugdje. U noći i ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 15°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:00 do 14:00 sati – Vinkovačka cesta 117, 121-143 nep

od 8:30 do 11:00 sati – Podravska 2-40 par, 1-21 nep, Splavarska 15, Strma 1, 1/a

od 8:30 do 12:30 sati – Paška 2-40 par, 37-101 nep, Rapska 2-26 par, Srijemska ulica 123-147 nep

Višnjevac

od 10:30 do 13:00 sati – Crni put 1-19, 23-39

Tenja

od 9:00 do 11:00 sati – Ulica svete Ane 2-10/a

Brijest

od 8:00 do 14:00 sati – Južno predgrađe 2-56 par, 55/a, Sprečanska ulica 2-16 par, 1-17 nep, Tešanjska ulica 2-10 par, 1-11 nep, Usorska ulica 52-56 par, 60-78 par

Josipin dvor

od 8:00 do 14:00 sati – Josipin dvor – cijelo naselje

Čepin

od 8:00 do 15:00 sati – Kralja Tomislava 216-220 par

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: