Servisne informacije [11. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Kiša će biti češća na Jadranu i u predjelima uz njega, a navečer na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnija. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 15°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:30 do 11:00 sati – Bakarska 1

Josipovac

od 11:15 do 14:00 sati – Josipa Kozarca 25-33 nep, Ulica Ante Starčevića 1/a-19 nep, Ulica kneza Branimira 2-18 par

Bijelo Brdo

od 8:15 do 11:00 sati – Branka Radičevića 4-36 par, 1-39 nep, Kolodvorska 54, 60, 64, 21, 43, Ratarska 57-89

Laslovo

od 8:30 do 11:00 sati – Kolodvorska 6-24, Mirna ulica 2-6 par, 5-7 nep, Školska 2-22, 3-19 nep

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: