Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Promjenjivo, ponegdje pretežno oblačno, mjestimice s kišom. Kiša će biti češća na Jadranu i u predjelima uz njega, a navečer na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnija. Jutarnja temperatura do 9°C, a dnevna do 15°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati – Bakarska 1
Josipovac
od 11:15 do 14:00 sati – Josipa Kozarca 25-33 nep, Ulica Ante Starčevića 1/a-19 nep, Ulica kneza Branimira 2-18 par
Bijelo Brdo
od 8:15 do 11:00 sati – Branka Radičevića 4-36 par, 1-39 nep, Kolodvorska 54, 60, 64, 21, 43, Ratarska 57-89
Laslovo
od 8:30 do 11:00 sati – Kolodvorska 6-24, Mirna ulica 2-6 par, 5-7 nep, Školska 2-22, 3-19 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Program za kino i kazalište:
Kazalište:
Kino:
Događaji:
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige 2026. [program]
- GISKO: Izložba rukotvorina “Između godova i cvijeća”
- GISKO: Izložba slikarskih radova “Dođoš u Osijeku”
- Filozofski fakultet Osijek: Tjedan znanosti 2026. [program]
- Galerija Waldinger: Otvorenje izložbe “Centar Periferije – Privilegija Ravnice”
- Mala dvorana Gradski vrt: “CEV Challenge Cup” Mursa Osijek – Hapoel Mate-Asher Akko
- GISKO: Pričaonica u Ogranku Industrijska četvrt
- GISKO: STEM radionica i pričaonica “Od priča do otkrića”
- 16. Dani austrijske kulture u Osijeku 2026. [program]