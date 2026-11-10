Servisne informacije [10. studenoga]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..

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Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..

DHMZ prognoza: Pretežno oblačno, povremeno s kišom, češćom na Jadranu i u predjelima uz njega. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:



Osijek

od 8:30 do 11:00 sati – Dalmatinska 38-64, Sljemenska ulica 62-66/c, 53-79/a

od 9:00 do 11:00 sati – Južno predgrađe 10, 17, 17/f, Rastanci 2

od 11:00 do 14:00 sati – Martina Divalta 304-318/a par, Plitvička 1-17, Rastanci 1, Velebitska 36/b-56 par

Dalj

od 8:30 do 11:00 sati – Željka Svaline 4-20 par, 3-45 nep

od 11:00 do 14:00 sati – Bana Josipa Jelačića 21-95 nep

od 12:00 do 14:00 sati – Hrvatske Republike 6-28 par, 1-13 nep, Kardinala Alojzija Stepinca 30-34 par, Zagrebačka 1-19 nep, Šetalište Josipa Kemenji – Joce 2, 1

Bijelo Brdo

od 9:00 do 12:30 sati – Mišino brdo 18-24, 29, 43, Sadovi 80, Šarengrad cijela

Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.

Program za kino i kazalište:

Kazalište:

Kino:

Događaji: