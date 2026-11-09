Rekorder vikenda u Petrijevcima: Biciklist (63) napuhao nevjerojatnih 4,59 promila!

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Tijekom vikenda na području Policijske uprave osječko-baranjske u nadzoru prometa evidentirana su 33 vozača (29 osobnog automobila, tri bicikla i jedan traktor) koji su bili pod utjecajem alkohola i četiri vozača osobnog automobila se odbilo podvrgnuti ispitivanju na prisutnost droga u organizmu.

Vikend-rekorder ”napuhao” 4,59 promila alkohola u organizmu

Najveća prisutnost alkohola evidentirana 8. studenoga u 17.20 sati u Petrijevcima, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 63-godišnji vozač bicikla, kod koga je utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 4,59 promila, izvijestili su iz policije.