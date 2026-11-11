Prijeti mu 40 dana zatvora, 12 mjeseci zabrane vožnje i trajno oduzimanje automobila

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U Osijeku je jučer u 16.15 sati tijekom nadzora prometa zaustavljen 20-godišnji vozač osobnog automobila koji je upravljao vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta zbog prikupljenih devet negativnih prekršajnih bodova.

Vozač je uhićen, a automobil kojim je upravljao privremeno mu je oduzet do donošenja odluke o prekršaju. Protiv njega će biti podnesen optužni prijedlog, uz prijedlog da mu se odredi kazna zatvora u trajanju od 40 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije na 12 mjeseci te trajno oduzimanje vozila, izvijestili su iz policije.

Tijekom današnjeg dana bit će priveden nadležnom sudu.

Upravljao teretnim vozilom prije položenog vozačkog ispita

U Potnjanima je istog dana tijekom nadzora prometa zaustavljen 41-godišnji vozač teretnog automobila najveće dopuštene mase 1.955 kilograma, koji je vozilom upravljao prije stjecanja prava na upravljanje, dakle bez položenog vozačkog ispita.

Za počinjeni prekršaj izdan mu je prekršajni nalog s novčanom kaznom od 1.320 eura i zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest mjeseci. Po pravomoćnosti odluke bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.