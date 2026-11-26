Prelazio cestu izvan pješačkog prijelaza, pa završio pod automobilom

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U Osijeku je jučer oko 17.30 sati došlo do prometne nesreće u kojoj je ozlijeđen 60-godišnji pješak.

Naime, 60-godišnjak iz Čepina se pod utjecajem alkohola od 1,68 promila kretao nogostupom na Vinkovačkoj cesti. Dolaskom do kućnog broja 16 stupio je na kolnik i počeo ga prelaziti izvan obilježenog pješačkog prijelaza, koji se nalazio na udaljenosti manjoj od 50 metara, a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti na siguran način, izviejstili su iz policije.

U tom trenutku u njega je prednjim desnim dijelom automobila udario 35-godišnji vozač koji se kretao Vinkovačkom cestom. Od siline udara pješak je pao na kolnik te je pritom zadobio lake tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće s ozlijeđenom osobom 60-godišnjaku će biti izdan prekršajni nalog s kaznom od 290 eura.