Pazite što klikate ovog Crnog petka, prevaranti vrebaju kupce, a novac nestaje u sekundi

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Crni petak (Black Friday), posljednji petak u studenom, poznat je kao dan velikih popusta i posebnih ponuda u internetskim trgovinama diljem svijeta.

Primamljivi popusti, vremenski ograničene ponude i oglasi koji obećavaju iznimno povoljne cijene privlače veliki broj kupaca, ali istodobno predstavljaju priliku koju kriminalci ne propuštaju iskoristiti.

Lažne internetske trgovine, oglasi za nepostojeće proizvode, krađa podataka bankovnih kartica i phishing poruke samo su neki od načina na koje prevaranti pokušavaju doći do novca i osobnih podataka građana.

Kako biste izbjegli da se kupovina iz snova pretvori u financijski gubitak, donosimo nekoliko savjeta za sigurniju internetsku kupovinu.

Prije kupnje provjerite internetsku trgovinu

Kupujte u provjerenim trgovinama: Prednost dajte trgovinama iz Hrvatske ili zemalja članica EU-a, gdje je veća mogućnost rješavanja eventualnih problema,

Prednost dajte trgovinama iz Hrvatske ili zemalja članica EU-a, gdje je veća mogućnost rješavanja eventualnih problema, Provjerite recenzije: Istražite iskustva drugih kupaca prije donošenja odluke o kupnji. Budite oprezni ako ako trgovina nema nikakvih recenzija,

Istražite iskustva drugih kupaca prije donošenja odluke o kupnji. Budite oprezni ako ako trgovina nema nikakvih recenzija, Koristite kartice za plaćanje: Time povećavate šanse za povrat sredstava u slučaju problema. Podatke o kartici, PIN, zaporke i jednokratne autorizacijske kodove nemojte dijeliti s drugim osobama niti ih unositi na stranicama čiju vjerodostojnost niste provjerili.

Time povećavate šanse za povrat sredstava u slučaju problema. Podatke o kartici, PIN, zaporke i jednokratne autorizacijske kodove nemojte dijeliti s drugim osobama niti ih unositi na stranicama čiju vjerodostojnost niste provjerili. Birajte sigurne načine plaćanja: Plaćajte samo preko pouzdanih pružatelja usluga,

Plaćajte samo preko pouzdanih pružatelja usluga, Osigurajte vezu i uređaj : Izbjegavajte javne WiFi mreže i redovito ažurirajte operativni sustav i sigurnosni softver na svojim uređajima,

: Izbjegavajte javne WiFi mreže i redovito ažurirajte operativni sustav i sigurnosni softver na svojim uređajima, Sumnjivi oglasi i ponude : Budite oprezni s nevjerojatnim ponudama i porukama o osvojenim nagradama – često kriju prijevaru ili zlonamjerni softver,

: Budite oprezni s nevjerojatnim ponudama i porukama o osvojenim nagradama – često kriju prijevaru ili zlonamjerni softver, Nevjerojatne ponude: Čuvajte se oglasa i internetskih stranica koje nude nevjerojatne popuste ili čudotvorne proizvode. Ako se nešto čini predobro da bi bilo istinito, vjerojatno nije. Izrazito niske cijene, ponude koje su dostupne još samo nekoliko minuta i poruke koje vas požuruju s kupnjom mogu biti znak pokušaja prijevare,

Čuvajte se oglasa i internetskih stranica koje nude nevjerojatne popuste ili čudotvorne proizvode. Ako se nešto čini predobro da bi bilo istinito, vjerojatno nije. Izrazito niske cijene, ponude koje su dostupne još samo nekoliko minuta i poruke koje vas požuruju s kupnjom mogu biti znak pokušaja prijevare, Reagirajte na vrijeme: Ako proizvod ne stigne, prvo kontaktirajte prodavača. Ako ne dobijete odgovor, obratite se svojoj banci.

Što učiniti ako posumnjate na prijevaru?

Ako naručeni proizvod ne stigne, najprije kontaktirajte prodavača. Ako sumnjate da ste postali žrtva prijevare ili ste neovlašteno otkrili podatke svoje bankovne kartice, odmah kontaktirajte banku radi blokiranja kartice i sprječavanja daljnjih neovlaštenih transakcija.

Svaki pokušaj prijevare prijavite policiji, čak i ako niste pretrpjeli financijsku štetu.

Vjerodostojnost internetske domene putem koje planirate kupovati možete provjeriti putem CERTiffy servisa za provjeru internetskih trgovina na CERT.hr.

Više informacija o različitim vrstama internetskih prijevara, načinima na koje ih možete prepoznati i savjetima za zaštitu pronađite na stranici nacionalne preventivne kampanje Web heroj – Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba.

Ako ste oštećeni kaznenim djelom, više informacija o tome gdje ga prijaviti možete pronaći na interaktivnoj karti Hrvatske na stranici webheroj.hr/kontakti.

Kupujte promišljeno, provjeravajte prije plaćanja i ne dopustite da vas primamljivi popusti koštaju više nego što ste planirali!