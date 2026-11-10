Pazite gdje kupujete! Prevaranti vrebaju na popustima za Crni petak

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CARNET-ov Nacionalni CERT upozorava građane na pojačan rizik od internetskih prijevara uoči Crnog petka, kada zbog velikih popusta raste broj online kupnji. Prevaranti pritom koriste lažne internetske trgovine, obmanjujuće oglase i poruke kojima pokušavaju doći do novca i osobnih podataka građana.

Koliko je problem raširen, pokazuje podatak da servis CERTiffy trenutačno prepoznaje 1802 potencijalno opasne internetske trgovine. Od početka 2026. do kraja listopada putem ovog besplatnog alata provjereno je više od 34.600 sumnjivih internetskih adresa.

Među najčešćim prijevarama su lažne trgovine koje oponašaju poznate brendove i nude proizvode po nerealno niskim cijenama. Kupce pritom požuruju vremenski ograničenim ponudama i navodno posljednjim komadima na zalihi. Sve su češće i lažne SMS poruke i e-mailovi koji se predstavljaju kao obavijesti dostavnih službi, a od korisnika traže dodatnu uplatu ili potvrdu osobnih podataka.

Dodatni problem predstavljaju lažni profili na društvenim mrežama, ali i sve uvjerljivije prijevare izrađene uz pomoć umjetne inteligencije.

Nacionalni CERT savjetuje građanima da prije kupnje provjere podatke o trgovcu, internetsku adresu i neovisne recenzije te budu oprezni s ponudama koje djeluju predobro da bi bile istinite. Sumnjive poveznice ne bi trebalo otvarati, a podatke o karticama unositi isključivo na provjerenim stranicama.

Vjerodostojnost trgovine moguće je provjeriti putem besplatnog servisa CERTiffy. Sumnjive internetske adrese građani mogu prijaviti na [email protected], a u slučaju financijske štete potrebno je odmah kontaktirati banku i obavijestiti policiju.