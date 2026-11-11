Osječki KBC privremeno obustavlja pratnju na porodu

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Osječki KBC izvijestio je da će zbog radova na renovaciji i adaptaciji prostora Klinike za ginekologiju i opstetriciju, privremeno obustaviti mogućnost prisutnosti pratnje na porodu u prostorijama privremene rađaonice.

Zbog specifičnosti prostora privremene rađaonice i trenutačnih organizacijskih uvjeta, u ovom trenutku nije moguće osigurati odgovarajuće uvjete za istodobnu prisutnost pratnje uz rodilje, uz očuvanje potrebne razine privatnosti, sigurnosti i nesmetanog odvijanja zdravstvene skrbi. Ova odluka donesena je s ciljem očuvanja visoke razine zdravstvene skrbi, sigurnosti i dostojanstva svih rodilja te će biti isključivo privremenog karaktera, odnosno primjenjivat će se do završetka radova, kažu iz KBC-a.

O ponovnoj uspostavi mogućnosti prisutnosti pratnje na porodu pravovremeno će obavijestiti javnost.