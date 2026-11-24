Osječka Orqa na Wall Streetu: Prihode gotovo svake godine udvostručuju, najavljuju i izlazak na burzu

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Osječka tvrtka Orqa nastavlja snažan rast, a njezini planovi sve više uključuju i međunarodno tržište kapitala. Izvršni direktor i suosnivač tvrtke Srđan Kovačević gostovao je u emisiji „NYSE Live” Njujorške burze, gdje je predstavio poslovanje tvrtke, rast potražnje za dronovima u obrambenom sektoru i buduće planove.

Kovačević je istaknuo kako Orqa već deset godina bilježi rast prihoda, koji su se gotovo svake godine udvostručavali. Pritom naglašava da je tvrtka tijekom cijelog razdoblja poslovala profitabilno, a najveći zamah u posljednje četiri godine dolazi iz obrambene industrije.

Prema njegovim riječima, rat u Ukrajini značajno je promijenio način na koji vojske koriste bespilotne letjelice, a slična transformacija tek predstoji u drugim državama članicama NATO-a. Upravo u tome vidi velik potencijal za daljnji razvoj i rast Orqe u sljedećih pet do sedam godina.

Tvrtka danas surađuje s partnerima u 24 države članice NATO-a, a gostovanje na Wall Streetu smatraju važnim iskorakom u međunarodnom predstavljanju. Kovačević je poručio kako je to potvrda kvalitete domaćeg znanja i inovacija, ali i sljedeći korak u ostvarivanju ambicioznih poslovnih planova.

Orqa pritom razmatra i izlazak na burzu kao dio dugoročne strategije. Direktor za odnose s investitorima Nikola Pavešić najavio je i nova ulaganja te prikupljanje dodatnog kapitala prije mogućeg povratka na Wall Street.