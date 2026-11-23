Osječani ponovno prednjače, odvajaju gotovo 58 posto otpada

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Osijek je petu godinu zaredom prvi među četiri najveća hrvatska grada po odvojenom sakupljanju otpada. Prema podatcima Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije za 2025. godinu, Osijek je u okviru javne usluge odvojeno prikupio 57,72 posto otpada, ispred Zagreba s 44,26 posto, Rijeke s 36,73 posto i Splita s 27,72 posto.

„Danas ponovno imamo razloga biti ponosni na naš grad i naše sugrađane”, istaknuo je gradonačelnik Osijeka Ivan Radić, podsjetivši da je 2020. godine Osijek odvajao 43,7 posto otpada, dok je već 2021. premašio 50 posto, iznad čega se zadržao petu godinu zaredom.

„Iza ovih rezultata stoje kontinuirana ulaganja, razvijena infrastruktura te, prije svega, odgovornost naših sugrađana i djelatnika Unikoma”, naglasio je gradonačelnik.

Zahvaljujući smanjenim količinama odloženog otpada, Osijek, kako je naveo, ne plaća poticajnu naknadu za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

„To je novac koji možemo ulagati u daljnji razvoj sustava odnosno bolju uslugu našim sugrađanima”, poručio je.

Osijek raspolaže s četiri reciklažna dvorišta, u kojima građani mogu besplatno predati 52 vrste otpada, te jednim mobilnim reciklažnim dvorištem. Kućanstva imaju četiri vrste spremnika za odvajanje otpada, dok je u višestambenim zgradama omogućeno odvajanje šest vrsta otpada.

U tijeku je izgradnja građevine za obradu glomaznog otpada, čime se očekuje smanjenje njegova odlaganja na Lončarici Velikoj za oko 3000 tona godišnje.

U Sarvašu je izgrađeno reciklažno dvorište za građevni otpad.

Sanirana su i zatvorena tri velika odlagališta, Filipovica, Nemetin i Sarvaš, kroz projekte vrijedne više od 15 milijuna eura, uglavnom financirane europskim sredstvima.

Lončarica Velika ostaje jedino aktivno odlagalište komunalnog otpada u Osijeku, na kojem su količine odloženog otpada gotovo prepolovljene. Grad priprema njegovo nadvišenje kako bi se produljio vijek trajanja do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

Među važnijim projektima gradonačelnik Radić izdvojio je i preseljenje Unikoma iz središta grada. Zamjenom nekretnina s državom Grad dobiva oko 86 tisuća četvornih metara zemljišta na Vinkovačkoj cesti, gdje su planirani nova lokacija Unikoma, sortirnica i prateći objekti. Projektom procijenjene vrijednosti oko devet milijuna eura objedinit će se službe, a komunalna vozila i teška mehanizacija izmjestiti iz središta grada.

Uz infrastrukturna ulaganja, Grad nastavlja i s edukacijom građana. U suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti provode se radionice u vrtićima i školama, a na ovogodišnjem Eco City Waste Festu, prvom festivalu otpada u Hrvatskoj, sudjelovalo je oko 1500 djece.

„Osijek je i trostruki dobitnik nagrade Eco City, ali najveće priznanje su nam rezultati koje ostvarujemo zahvaljujući našim sugrađanima”, istaknuo je gradonačelnik Radić.

Zahvalio je svim Osječankama i Osječanima koji svakodnevno odvajaju otpad te djelatnicima Unikoma koji brinu o čistoći grada.

„Ponosan sam što smo ponovno prvi među velikim hrvatskim gradovima, ali time naš posao nije završen. Cilj nam je da Osijek bude još čišći, zeleniji i ugodniji grad za život”, zaključio je gradonačelnik Radić.