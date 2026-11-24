Osijek osvojio 15.000 eura za zeleniji grad, posađene prve nove sadnice

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Svečanom sadnjom na Šetalištu kardinala Franje Šepera obilježena je pobjeda Osijeka u kategoriji velikih gradova i završetak ovogodišnjeg izdanja ekološkog projekta Od izvora do mora. Zahvaljujući proljetnoj akciji čišćenja, tijekom koje je više od 70 volontera čišćenjem Našičkog bajera prikupilo 29,5 tona otpada, Osijek je osvojio 15.000 eura za sadnju stabala i urbano pošumljavanje.

Projekt Od izvora do mora provodi se od 2018. godine, a pokrenula ga je Coca-Cola. Provodi se u suradnji s Konzumom, Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj i Jutarnjim listom, a usmjeren je na podizanje svijesti o odgovornom postupanju s ambalažnim otpadom i važnosti očuvanja okoliša. Ove su se godine u projekt uključila 33 grada – najviše do sada, a više od 1800 volontera tijekom proljeća je u 24 grada diljem Hrvatske prikupilo 215 tona ambalažnog otpada.

“Nema ništa ljepše, korisnije i kvalitetnije za jačanje klimatske otpornosti no što je sadnja drveća po urbanim sredinama i uklanjanja svakog, a pogotovo ambalažnog otpada iz prirode“, rekao je Željko Vuković, državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije, te dodao: “Doista je impresivno koliko je ovaj projekt okupio sudionika i kakvi su rezultati u sakupljanju otpada, ali i u posađenim sadnicama budućih stabala. Svima nam to može biti motivacija da i u vlastitim sredinama radimo na ovakvim hvalevrijednim projektima.“

U čišćenju Našičkog bajera uključili su se ronioci JSIP-a – Specijalne interventne policije, ronioci Društva za podvodne aktivnosti te ronioci Područnog ureda civilne zaštite, zatim MUP-a, Javne vatrogasne postrojbe Grada Osijeka, predstavnici Udruge za borbu protiv ovisnosti – NE-OVISNOST, Izviđačkog kluba Javor, Boćarskog kluba “Dragovoljac sv. Rok”, Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, te brojni građani.

“Zahvaljujući našim volonterima ove smo godine uklonili i zbrinuli čak 29,5 tona otpada, na čemu im posebno zahvaljujem jer bez njih ovoga ne bi bilo. Ovo nam je druga uzastopna pobjeda u projektu Od izvora do mora, a u dvije godine smo uklonili 51 tonu otpada. Sudjelovanje u projektu Od izvora do mora dio je naših sustavnih nastojanja za ozelenjavanje Osijeka, kojeg nastojimo učiniti čišćim, zelenijim i ugodnijim za život naših građana, rekao je u svom obraćanju Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

Hrvoje Stakor, direktor Odjela za prodaju tvrtke Coca-Cola HBC Adria, naglasio je kako je Od izvora do mora platforma koja povezuje građane, institucije, tvrtke i organizacije civilnog društva te pretvara svijest o zaštiti okoliša u stvarne, mjerljive rezultate. “Od izvora do mora je postao nacionalni ekološki projekt koji pokazuje da zaštita i očuvanje okoliša nisu zadaci jedne tvrtke ili institucije, nego zajednička odgovornost i prilika da svojim djelovanjem doprinesemo čišćoj, ugodnijoj i održivijoj budućnosti.”

Završnu svečanost ovogodišnjeg izdanja ekološkog projekta Od izvora do mora u Osijeku svojim su prisustvom uveličali i predstavnici partnera – Miodrag Streitenberger, direktor Regije Istok u Konzumu, Krešimir Kašuba, gradonačelnik Našica i član Predsjedništva Udruge gradova u RH, te Goran Ogurlić, glavni urednik Jutarnjeg lista. U svojim su obraćanjima izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima u prikupljanju ambalažnog i ostalog otpada, a pogotovo činjenicom da su u akcijama diljem Hrvatske sudjelovali brojni građani, pokazujući koliko je briga o okolišu danas važna tema.

Osvojena sredstva Grad Osijek iskoristio je za nabavku 36 sadnica, među kojima su platane, gledičije, sofore i javori, a osim danas posađenih na Šetalištu kardinala Franje Šepera, sadnice će biti raspoređene oko Sportske dvorane Jug, u sklopu početne faze ozelenjavanja tog područja.

U ovogodišnjem izdanju Od izvora do mora, uz Osijek, pobjednici u kategorijama malih i srednjih gradova su Senj i Vinkovci. Tri grada ravnopravno su podijelila iznos od 45.000 eura namijenjenih kupnji sadnica i urbanom pošumljavanju. Projekt je ove godine dodatno proširen i novom mogućnošću potpore u iznosu od 10.000 eura za izgradnju javne slavine odnosno zdenca s pitkom vodom. Potporu je, među prijavljenim gradovima, povjerenstvo organizatora dodijelilo Gradu Vodicama.

Projekt Od izvora do mora uživa podršku Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije te Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.