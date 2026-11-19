Osijek dobiva zemljište za novu tramvajsku remizu vrijednu oko 80 milijuna eura

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Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o prijenosu državnog zemljišta Gradu Osijeku bez naknade, čime je napravljen važan korak prema izgradnji nove tramvajske remize.

Riječ je o zemljištu površine 47.206 četvornih metara, procijenjene vrijednosti 2,36 milijuna eura, koje se nalazi u Vukovarskoj ulici, istočno od okretišta Zeleno polje.

Nova tramvajska remiza, čija se vrijednost procjenjuje na oko 80 milijuna eura, trebala bi osigurati suvremen prostor za smještaj i održavanje tramvajskih vozila. Projekt će ujedno stvoriti preduvjete za buduće tramvajsko povezivanje Juga II i Donjeg grada.

Kako je istaknuto, Osijek je dosad obnovio 9,5 kilometara tramvajske pruge i 23 stajališta, a gradom već prometuje deset novih niskopodnih tramvaja, dok je nabava dodatnih deset ugovorena. U planu je i nabava 19 električnih autobusa.

Realizacijom ovih projekata ukupna ulaganja u razvoj osječkog javnog prijevoza približit će se iznosu od 200 milijuna eura.