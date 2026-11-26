Opus Arena dobila električni komposter, cilj je smanjiti količinu otpada

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U sklopu svoje strategije društveno odgovornog poslovanja (CSR), NK Osijek nastavlja ulagati u održiva rješenja i odgovorno upravljanje Opus Arenom. Novi korak u tom smjeru je nabava električnog kompostera OKLIN GG50, kojim će smanjiti količinu biootpada i unaprijediti svakodnevne procese na stadionu.

Opus Arena od samog je otvorenja postavila visoke standarde sportske infrastrukture u Hrvatskoj. No, odgovorno upravljanje modernim stadionom ne odnosi se samo na ono što se događa na terenu i tribinama, nego i na brojne procese koji se svakodnevno odvijaju iza kulisa. U suradnji s tvrtkom Interzero, na stadionu je instaliran električni komposter OKLIN GG50, namijenjen obradi ostataka hrane i prikladnog zelenog otpada, uključujući pokošenu travu sa stadionskih površina.

Riječ je o rješenju koje omogućuje obradu biootpada na samoj lokaciji, smanjuje potrebu za njegovim skladištenjem i odvozom te pridonosi učinkovitijem korištenju resursa i smanjenju operativnih troškova.

Održivost kao dio CSR strategije NK Osijek

Nabava kompostera dio je šireg opredjeljenja NK Osijek prema društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju. Uz aktivnosti usmjerene na lokalnu zajednicu, društvenu uključenost i podršku onima kojima je ona najpotrebnija, važan segment naše CSR strategije čini i odgovornost prema okolišu.

Svakodnevno funkcioniranje Opus Arene, od pripreme hrane i ugostiteljskih sadržaja do održavanja travnjaka i zelenih površina, podrazumijeva stvaranje određenih količina biootpada. Njegovom obradom na mjestu nastanka žele smanjiti utjecaj stadionskih aktivnosti na okoliš i istodobno unaprijediti učinkovitost poslovanja.

Ovaj projekt ujedno predstavlja korak prema dugoročnoj viziji razvoja Zero Waste Arene, stadiona na kojem se otpad nastoji svesti na najmanju moguću mjeru, a raspoloživi resursi koristiti na odgovoran i održiv način.

Otpad kao resurs, a ne samo trošak

Električni komposteri poput modela OKLIN GG50 već se koriste na brojnim lokacijama diljem Europe. Prema podacima Interzera, u Hrvatskoj je instalirano više od 200, a u Europi više od 2.000 takvih uređaja. Njihova je prednost mogućnost obrade biootpada na lokaciji, uz potencijalno smanjenje troškova njegova odvoza i zbrinjavanja. Nakon odgovarajućeg dozrijevanja i kontrole kvalitete, obrađeni materijal može se koristiti kao koristan kompost, čime se dodatno podupiru načela kružnog gospodarstva.

Marin Medved, koordinator poslova upravljanja objektom u NK Osijeku, istaknuo je važnost ovog ulaganja:

Opus Arena postavila je visoke standarde sportske infrastrukture, a želimo ih pratiti i u svakodnevnom upravljanju stadionom. Nabavom kompostera OKLIN GG50 želimo učinkovitije obrađivati ostatke hrane i pokošenu travu, smanjiti količinu otpada, olakšati posao zaposlenicima te ostvariti financijske uštede. Naša je dugoročna vizija razvijati Opus Arenu u smjeru koncepta Zero Waste Arena, gdje otpad postaje resurs, a održivost donosi i konkretne poslovne koristi.

Odgovorno prema našem domu i zajednici

U realizaciji projekta tvrtka Interzero osigurala je instalaciju uređaja, edukaciju zaposlenika i podršku za njegovo svakodnevno korištenje. Za NK Osijek ovo ulaganje nije samo nabava nove opreme, nego i dio dugoročnog pristupa u kojem želimo povezati kvalitetno upravljanje stadionom, odgovorno korištenje resursa i brigu o okolišu.

Opus Arena naš je dom, a odgovornost prema njemu ne prestaje posljednjim sučevim zviždukom. Želimo da naš stadion, osim po nogometu, atmosferi i vrhunskoj infrastrukturi, bude prepoznat i kao primjer odgovornog i održivog poslovanja. Jer biti dio bijelo-plave obitelji znači brinuti o onome što gradimo danas, ali i o onome što ostavljamo budućim generacijama.