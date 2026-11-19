Oprez za alergičare: Lidl povlači tamnu čokoladu zbog kikirikija

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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Velika Gorica opoziva proizvod J.D. Gross Tamna čokolada 70%, 125g s rokom trajanja 04.04.2028., lot L233249A2, zbog utvrđene prisutnosti kikirikija koji nije označen na ambalaži.

S obzirom da na proizvodu nije označen kikiriki kao alergen, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom (EZ) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pružanju informacija o hrani potrošačima, kojom se izmjenjuju i dopunjuju Uredbe (EC) br. 1924/2006 i (EC) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća Direktive 2000/13 / EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive Komisije 2002/67 / EZ i Direktive Komisije 2002/67 / EZ 2008/5 / EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Rausch Die Schokoladenfabrik, Njemačka

Maloprodaja: Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., Hrvatska

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod sa gore navedenim podacima