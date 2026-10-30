OPREZ! S polica Kauflanda povlače kisele krastavce zbog pesticida

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Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda KRASTAVAC 6-9 670 g K CLASSIC, pakiranje 670 g, LOT: L150626N106, barkod 3858893130543, roka trajanja: 08.02.2029., zbog utvrđene povišene koncentracije ostataka pesticida klorpirifosa.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Podaci o proizvodu:

Zemlja podrijetla: Hrvatska

Dobavljač/Proizvođač: Naturala d.o.o., Nikole Šubića Zrinskog 28, Slatina

Maloprodaja: Kaufland Hrvatska k.d., Zagreb

“Potrošačima koji su kupili navedeni proizvod savjetujemo da ga vrate na mjesto kupnje, gdje će dobiti dodatne informacije o načinu povrata“, kažu iz Kauflanda.