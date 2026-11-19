Oprez! Prevaranti se predstavljaju kao HZZO i pokušavaju doći do vaših osobnih podataka

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Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) upozorio je građane na pojavu lažnih SMS poruka kojima se prevaranti predstavljaju kao Zavod i pokušavaju doći do osobnih podataka korisnika.

Kako navode iz HZZO-a, pojedini građani posljednjih su dana zaprimili poruke u kojima ih se obavještava da je došlo do promjene statusa njihova zdravstvenog osiguranja te ih se poziva da promjene provjere putem poveznice koja se nalazi u SMS-u.

“„HZZO: Status vaseg zdravstvenog osiguranja je promijenjen. Provjerite promjene u sluzbenoj aplikaciji hxxps://bit[.]ly/4000XU ”

Riječ je o lažnoj obavijesti koju HZZO nije poslao, a građane se upozorava da ne otvaraju poveznicu niti odgovaraju na poruku. Najsigurnije je takvu SMS poruku odmah obrisati.

Iz HZZO-a pojašnjavaju kako je riječ o takozvanom smishingu, odnosno obliku internetske prijevare koja se provodi putem SMS poruka. Prevaranti se pritom služe različitim lažnim obavijestima i pozivima na hitno djelovanje kako bi primatelje naveli na otvaranje zlonamjernih poveznica, otkrivanje osjetljivih osobnih podataka ili instaliranje štetnih programa na uređaje.

Građanima koji su zbog takve poruke pretrpjeli štetu savjetuje se da slučaj prijave Ministarstvu unutarnjih poslova i Nacionalnom CERT-u, nacionalnom tijelu zaduženom za prevenciju, nadzor i koordinaciju rješavanja kibernetičkih incidenata.

Iz HZZO-a još jednom pozivaju građane na oprez te poručuju da ne nasjedaju na lažne poruke koje se šalju u ime Zavoda.