Opoziv kuhinjskog pribora iz KiK-a: Pronađene štetne tvari

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o opozivu proizvoda Set kuhinjskog pribora od 5 dijelova: kutlača za juhu, dvije žlice, lopatice za tavu i pjenjače., broja artikla: 1213776 / P269878, zbog utvrđene migracije primarnih aromatskih amina (PAA).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom i stavljanju izvan snage direktiva 80/590/EEZ i 89/109/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: Ningbo Yawen International Trading Co. Ltd., Kina

Dobavljač: Kik – Textilien und Non-Food GmbH, Njemačka

Maloprodaja: KiK Textilien und Non-Food d.o.o., Zaprešić

Zemlja podrijetla: Kina

“Molimo vas da proizvod više ne upotrebljavate te da ga vratite u jednu od naših trgovina. Naravno, bit će vam vraćen puni iznos kupoprodajne cijene“, kažu iz KiK-a.