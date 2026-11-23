Novi zakon donosi skuplje prometne kazne: Za neke prekršaje plaćat će se i do 2650 eura

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Vozače u Hrvatskoj mogle bi dočekati znatno veće novčane kazne za prometne prekršaje. Prema Nacrtu prijedloga izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama, poskupljuju kazne za nepropisno parkiranje, nekorištenje sigurnosnog pojasa, ali i niz drugih prekršaja.

Kako piše Revija HAK, jedna od najvećih promjena odnosi se na nepropisno zaustavljanje i parkiranje kojim se ometa promet. Umjesto dosadašnjih 30 eura, kazna bi mogla iznositi 300 eura. Parkiranje na nogostupu, pješačkom prijelazu ili blokiranje ulaza u garažu kažnjavalo bi se sa 60 eura, dok bi zauzimanje mjesta za osobe s invaliditetom stajalo 150 eura.

Znatno strože kazne predviđene su za prikrivanje registarskih oznaka, za što bi vozači mogli platiti od 1320 do 2650 eura. Isti raspon predviđen je za nepostupanje po naredbi policijskog službenika.

Skuplje bi bilo i nekorištenje sigurnosnog pojasa te nepropisan prijevoz djece, za što bi kazna porasla na 200 eura. Povećavaju se i kazne za vožnju neregistriranog vozila te vuču neispravne prikolice.

Nacrt donosi i praktične novosti. Kod prometnih nesreća s materijalnom štetom vozači bi trebali popuniti Europsko izvješće i ukloniti vozila s kolnika, bez nepotrebnog čekanja policije. Povećava se i prag za izdavanje pisanog upozorenja umjesto novčane kazne, s dosadašnjih 130 na 300 eura.

Riječ je o prijedlogu zakonskih izmjena koje još trebaju proći daljnju proceduru.