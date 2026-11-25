Nove pogodnosti za vatrogasce, u mirovinu nakon 20 godina staža

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Profesionalni vatrogasci mogli bi ostvariti pravo na starosnu mirovinu nakon 20 godina staža na tim poslovima, a predviđa se i ukidanje dosadašnjeg smanjenja mirovina. Riječ je o izmjenama Zakona o vatrogastvu koje je Vlada na današnjoj sjednici uputila u hitnu saborsku proceduru.

Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na potpuno ukidanje smanjenja mirovina u rasponu od osam do 20 posto. Prema procjenama, ovom bi mjerom tijekom 2027. godine bilo obuhvaćeno 660 korisnika, kojima bi se mirovine u prosjeku povećale za oko 155 eura. U 2028. godini povećanje bi obuhvatilo 726 korisnika, uz prosječno povećanje od 161 euro.

Prijedlogom se predviđa i mogućnost odlaska u starosnu mirovinu za osobe koje su radile kao profesionalni vatrogasci i ostvarile najmanje 20 godina mirovinskog staža na tim poslovima, uključujući i radna mjesta na kojima se staž računao s povećanim trajanjem.

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved istaknuo je kako se time vrednuje doprinos vatrogasaca u zaštiti ljudi i imovine.

Izmjene se obrazlažu sve većim zahtjevima i rizicima s kojima se vatrogasci suočavaju, od katastrofalnih požara do poplava i tehničkih intervencija. Njihova primjena predviđena je od 1. siječnja 2027. godine, zbog čega su upućene u hitnu proceduru.