Nazvali ih zbog bolesnih kćeri, a onda im uzeli novac i zlato! Dvije žene prevarene za tisuće eura

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Na području PU osječko-baranjske jučer su evidentirane dvije prijevare u kojima su nepoznati počinitelji, lažno se predstavljajući kao liječnici, oštetili dvije građanke za ukupno 14.200 eura i zlatninu.

Naime, nepoznati počinitelj doveo je u zabludu 82-godišnjakinju lažnim prikazivanjem činjenica o bolesti njezine kćeri, nakon čega mu je ona na svojoj adresi predala 10.200 eura i zlatninu. Na identičan način prevarena je i 74-godišnjakinja, koja je također zbog lažne priče o liječenju kćeri, nepoznatom muškarcu na svojoj kućnoj adresi predala 4.000 eura, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljima.