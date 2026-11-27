Nakon višemjesečnih radova: Osječki pješački nathodnik ponovno otvoren!

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Pješački nathodnik na Trgu Lavoslava Ružičke u Osijeku ponovno je pušten u promet nakon završetka sanacije vrijedne gotovo 870 tisuća eura i popravka dizala.

Sanacija se odvijala u dvije faze. Prva, vrijedna oko 514 tisuća eura, obuhvaćala je obnovu rasponske konstrukcije mosta, a trajala je od lipnja 2025. do ožujka 2026. Druga faza, vrijedna oko 354 tisuće eura, započela je krajem svibnja, a obuhvaćala je sanaciju stubišta.

Zbog nepoštovanja ugovorenog roka završetka radova, 26. kolovoza, Grad Osijek izvođaču druge faze, tvrtki Madex, obračunao je maksimalnu ugovornu kaznu od oko 28 tisuća eura, dok će završni obračun dodatno biti umanjen za 13 tisuća eura troškova nadzora nastalih nakon isteka ugovorenog roka. Ukupna umanjenja tako će iznositi više od 41 tisuće eura.

Tijekom sanacije Grad i stručni nadzor u više su navrata upozoravali izvođača na kašnjenje i nedostatke u izvedbi radova, osobito one koji su mogli utjecati na sigurnost pješaka.

Pregledom izvedenih radova 23. studenoga potvrđeno je da su svi nedostaci otklonjeni.

Popravkom dizala ponovno je omogućeno korištenje nathodnika i osobama smanjene pokretljivosti.

Iz Grada Osijeka zahvaljuju građanima na strpljenju i razumijevanju.