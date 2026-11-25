Mislila je da joj se javio sin, a onda ostala bez 3.765 eura!

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50-godišnjakinja s područja Belišća je 24. studenoga na mobitel primila poruku nepoznate osobe koja se predstavila kao njezin sin te zatražio novac. Vjerujući da komunicira sa sinom, žena je zamolila svoju 20-godišnju kćer da s bankovnog računa uplati traženih 1.920 eura. Nakon toga nepoznata osoba ponovno je poslala poruku i zatražila još 1.845 eura, a što je 50-godišnjakinja uplatila sa svog računa. Kada je nepoznata osoba zatražila dodatnih 800 eura, majka i kći posumnjale su da je riječ o prijevari te su nazvale sina na njegov uobičajeni broj telefona. On im je tada rekao da nije mijenjao broj mobitela niti tražio novac, izvijestili su iz policije.

Nepoznati počinitelj oštetio je majku i kćer za ukupno 3.765 eura.

Policija traga za počiniteljem.