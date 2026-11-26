Krijumčarski posao donosio tisuće eura, policija ih uhvatila s migrantima u vozilima

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USKOK je podigao optužnicu protiv troje hrvatskih, srpskih i državljana BiH zbog sumnje na krijumčarenje migranata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Prema optužnici, organizirali su ilegalno prebacivanje najmanje 192 strana državljana, a za to su zaradili najmanje 24.150 eura.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Osijeku nakon istrage pokrenute 1. rujna 2026. godine. Troje okrivljenika tereti se za zločinačko udruženje i protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak stranih državljana u Hrvatskoj i drugim državama članicama Europske unije.

Prema navodima USKOK-a, prvooptužena 35-godišnjakinja je od travnja do 3. svibnja 2026. organizirala prebacivanje stranih državljana iz BiH u Hrvatsku, i to izvan graničnih prijelaza. Za daljnji prijevoz do dogovorenih odredišta angažirala je 46-godišnjeg državljanina Srbije i 38-godišnjeg državljanina BiH.

Krijumčarenje se, među ostalim, odvijalo na području Županje, Novske, Slavonskog Broda, Zagreba i Dugog Sela. Strani državljani prevoženi su unajmljenim vozilima, a za svaku osobu dogovorena je naknada od najmanje 300 eura. Vozači su pritom pazili na policijske kontrole.

Tijekom prijevoza policija je zatekla jednog od okrivljenika sa 17 stranih državljana, dok je druga zasad nepoznata osoba zaustavljena s njih osam.

USKOK navodi da su okrivljenici opisanim djelovanjem ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 24.150 eura.