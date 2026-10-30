Krijumčario strane državljane kroz Baranju: Uhićen 24-godišnji Španjolac

Policijski službenici Policijske uprave osječko-baranjske i Policijske uprave brodsko-posavske su u noći 29. listopada na području Baranje spriječili krijumčarenje više stranih državljana, za koje je utvrđeno da su nezakonito prešli granicu Republike Hrvatske.

U vozilu se nalazilo više stranih državljana, za koje su policajci posumnjali da se nezakonito nalaze na području Republike Hrvatske te su uhitili 24-godišnjeg Španjolca zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela iz čl. 326. Kaznenog zakona. Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičenik iz koristoljublja, za unaprijed dogovoreni novčani iznos, do krajnjeg odredišta prevozio strane državljane koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, izvijestili su iz policije.

Policijski službenici su 24-godišnjaka, uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje četiri kaznena djela: Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, Prisila prema službenoj osobi i Obijesna vožnja u cestovnom prometu, predali pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.

Postupajući prema stranim državljanima, koji su nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku, primijenjene su odredbe Zakona o strancima.