Kraj preskupim fritulama i kobasicama? I Osijek ograničava adventske cijene

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Adventska ponuda ove bi godine u nekoliko hrvatskih gradova mogla biti povoljnija za građane. Nakon Poreča, Pule i Splita, ograničavanje cijena odabranih prehrambenih proizvoda uvodi i Osijek.

Potvrdio je to osječki gradonačelnik Ivan Radić za RTL, istaknuvši kako je cilj omogućiti pristupačnije cijene svim građanima i posjetiteljima Adventa.

Koji će se proizvodi naći na popisu i koliko će stajati, iz Grada Osijeka tek trebaju objaviti.

Split je već predstavio svoj cjenik prema kojemu će kobasice i kuhano vino stajati najviše tri eura, dok će porcija fritula biti četiri eura. Slično su odlučili i u Puli, gdje će hot-dog, hamburger i bakalar stajati najviše pet eura. Fritule, božićni kolačići, kuhano vino i topla čokolada imat će maksimalnu cijenu od tri eura.

Ovakve odluke pozdravljaju i građani, koji smatraju da su adventske cijene posljednjih godina postale previsoke te da bi pristupačnija ponuda mogla privući više posjetitelja.

Ipak, neće svi gradovi slijediti ovaj primjer. Prema dostupnim informacijama, ograničavanja cijena odabranih proizvoda neće biti u Bjelovaru, Velikoj Gorici, Zadru, Dubrovniku i Zagrebu.

Važno je naglasiti da se ograničenje odnosi samo na dio adventske ponude, dok će ugostitelji ostale proizvode i dalje moći prodavati po cijenama koje sami odrede.

Osijek se tako pridružuje gradovima koji žele dio adventske gastronomske ponude učiniti dostupnijim građanima, a konkretne cijene na osječkim kućicama tek se očekuju.