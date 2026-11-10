Klik na zlonamjernu poveznicu skupo stajao osječku tvrtku – šteta 29.000 eura

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin otkrivena je 42-godišnja državljanka Češke, za koju se sumnja da je počinila kazneno djelo računalne prijevare na štetu pravne osobe iz Osijeka.

Naime, 57-godišnja zaposlenica tvrtke na službenu je adresu elektroničke pošte zaprimila poruku nepoznatog pošiljatelja s poveznicom na koju je kliknula. Ubrzo nakon toga telefonski ju je kontaktirala nepoznata ženska osoba koja ju je lažnim prikazivanjem činjenica dovela u zabludu. Zaposlenica joj je, ne sumnjajući u prijevaru, ustupila broj tokena i PIN-ove tvrtke, nakon čega je u više navrata s računa tvrtke neovlašteno isplaćeno ukupno 29.000 eura, izvijestili su iz policije.

Protiv osumnjičene policija podnosi posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.