Kiša, oblaci i niske temperature: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend

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I za vikend će trebati kišobran.. Pred nama je još jedan tmuran i kišovit vikend.

Danas će biti promjenjivo, u većem dijelu unutrašnjosti pretežno oblačno. Kiša će biti češća u prvom dijelu dana. Dnevna temperatura do 6°C. U petak će biti pretežno oblačno, povremeno uz slabu kišu, uglavnom susnježicu i snijeg i to ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te na sjeverozapadu. Jutarnja temperatura do 2°C, a dnevna do 5°C.

Oblačno, kišno i hladno nastavit će se i u subotu. Jutarnja temperatura do 1°C, a dnevna do 5°C. Još malo kiše slijedi tijekom jutra u nedjelju, a kasnije razvedravanje. Jutarnja temperatura do -1°C, a dnevna do 3°C.