Htio kupiti prijenosno računalo, a ostao bez novca

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Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Policijske postaje Đakovo utvrđena je sumnja da je 29-godišnjak iz Latvije počinio kazneno djelo računalna prijevara na štetu 20-godišnjaka.

Dvadesetogodišnjak je u rujnu 2025. godine putem internetskog oglasnika dogovorio kupnju prijenosnog računala s 29-godišnjakom, koji mu je potom poslao poveznicu na lažnu internetsku stranicu. Nakon što je na stranici upisao svoje osobne podatke i podatke bankovnog računa, s računa mu je skinuto oko 630 eura, dok prijenosno računalo nikada nije dobio, izvijestili su iz policije.

Policijski službenici protiv osumnjičenog 29-godišnjaka iz Latvije podnose posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.