Hotel Diaco, Kneževi Vinogradi i Maja Skender među turističkim laureatima OBŽ-a

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Na ovogodišnjim Danima hrvatskog turizma, koji su se od 19. do 20. studenoga održali u Poreču, sudjelovala je i županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak. U sklopu manifestacije održana je i sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma kojom je predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, uz sudjelovanje ministra turizma i sporta Tončija Glavine.

Održivi turizam, vrhunska kvaliteta ponude i strateški razvoj destinacija ključni su prioriteti Osječko-baranjske županije. Kontinuiranim ulaganjima stvaramo novu vrijednost, brižno čuvamo naše lokalne posebnosti i snažno gradimo prepoznatljivost županije kao poželjne destinacije autentičnih doživljaja. Pred nama je novo razdoblje velikih prilika, investicija i iskoraka kojima ćemo dodatno osnažiti turistički potencijal našega kraja.

Dani hrvatskog turizma ujedno su i prilika za isticanje izvrsnosti, predanosti i ljudi koji svojim radom grade uspjeh naše turističke priče. S iznimnim ponosom upućujemo iskrene čestitke ovogodišnjim laureatima iz Osječko-baranjske županije na trudu i nemjerljivom doprinosu razvoju turizma:

Hotel Diaco iz Đakova, za boutique hotel

iz Đakova, za boutique hotel Općina Kneževi Vinogradi , kao najpoželjnija destinacija ruralnog turizma

, kao najpoželjnija destinacija ruralnog turizma Maja Skender, najbolji domaćin u Osječko-baranjskoj županiji

Da je kontinentalni turizam u snažnom uzletu, potvrđuju i sjajne brojke. Do 15. studenoga 2026. godine na području Osječko-baranjske županije ostvareno je 290.600 noćenja i 147.000 dolazaka. Posebno veseli rast interesa domaćih gostiju, koji su zabilježili 7 % više dolazaka i 3 % više noćenja.

Ulaganja u turističku infrastrukturu uspješno su se nastavila i ove godine. Na području županije trenutačno djeluje 913 smještajnih objekata sa 7.652 kreveta, što je rast od 2 % u odnosu na prošlu godinu. S ovim brojkama i vrhunskom ponudom, Osječko-baranjska županija ima sve potrebne smještajne i organizacijske kapacitete da u budućnosti bude ponosni domaćin Dana hrvatskog turizma te predstavi sve ono najbolje što naš kraj nudi!