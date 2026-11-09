Glumio liječnika i lagao da su im djeca stradala u nesrećama, uhićen Bugarin koji je uzeo više od 66.000 eura

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Policijski službenici Postaje prometne policije Rijeka su 6. studenoga 2026. godine u 12.45 sati na prostoru bivšeg Graničnog prijelazu Rupa, prilikom izlaska iz Republike Hrvatske u osobnom vozilu bugarskih nacionalnih oznaka zatekli 42-godišnjeg državljanina Bugarske, za kojim je Policijska postaja Beli Manastir raspisala potragu zbog osnova sumnje u počinjenje više kaznenih djela prijevare.

Obavljenom pretragom njegovog vozila, uz nalog Županijskog suda u Rijeci, policijski službenici PP Opatija pronašli su veću količinu novca i predmete koji se dovode u vezu s počinjenim kaznenim djelima.

Bugarin je u 15.25 sati uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijevare na štetu 81-godišnjakinje s područja Općine Matulji, nakon čega je doveden u prostorije PP Opatija.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je u jutarnjim satima 6. studenoga 2026. godine, u nakani da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, nazvao 81-godišnjakinju kojoj se predstavio kao liječnik koji će operirati njezinu kćer, koja je navodno stradala u prometnoj nesreći, za što je zatražio 10.000 eura. Iako mu je oštećena rekla da nema toliko veliki iznos, lažni liječnik je na njezinoj adresi od nje preuzeo 4.000 eura s kojima se udaljio u nepoznatom smjeru.

Ujedno je utvrđeno da je istoga dana, također u jutarnjim satima, nazvao 90-godišnjakinju s područja Grobnika, od koje je na isti način, odnosno za liječenje bliske osobe, dobio na njezinom kućnom pragu također 4.000 eura.

Bugarin je potom doveden na područje PU osječko-baranjske, gdje je provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika PP Beli Manastir i Sektora kriminalističke policije utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je na području ove PU od 14. listopada do 3. studenoga počinio šest kaznenih djela prijevare.

Sumnjiči ga se da je u Osijeku 14. listopada 84-godišnjakinja ostala bez 6.000 eura nakon što ju je prevario lažnim prikazivanjem činjenica o liječenju kćerkine slomljene noge.

Dana 21. listopada na istovjetan način prevario je 77-godišnjakinju iz Donjeg Miholjca za 10.000 eura.

Također je 19. listopada na isti način prevario još jednu Osječanku za 13.150 eura.

Nakon toga prebacio se na područje Baranje gdje je u jednom danu prevario dvije osobe za ukupno 27.200 eura te početkom studenoga jednu osobu za 4.550 eura.

Ukupna materijalna šteta proistekla iz opisanih kaznenih djela počinjenih u tri tjedna iznosi 66.250 eura .

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, bugarski državljanin je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Napominjemo da je i dalje potrebno da građani sami provode mjere samozaštite jer su ovakve prijevare česte na području cijele Republike Hrvatske, a s ciljem kako bismo ih sveli na najmanji mogući broj, kažu iz policije.