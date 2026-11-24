Glumio liječnika i izmislio hitnu operaciju, uhićen 59-godišnji Bugarin

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Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika I. policijske postaje Osijek s ispostavom Čepin utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 59-godišnji državljanin Bugarske počinio kazneno djela prijevare, izvijestili su iz policije.

Naime, nazvao je 87-godišnjeg Osječanina predstavljajući se kao liječnik te ga dovela u zabludu lažnim činjenicama da mu je kćer hospitalizirana i da hitno treba platiti operaciju te da će njegov suradnik preuzeti novac.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, bugarski državljanin je uz posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske.