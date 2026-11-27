[FOTO] Osijek domaćin 4. Green Matrix Summita: Kako će izgledati zelena i digitalna budućnost?

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Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak sudjelovala je na otvorenju 4. Green Matrix Summita, koji je počeo u Gospodarskom centru OBŽ. Riječ je o vodećoj konferenciji posvećenoj održivom razvoju, zelenim tehnologijama i digitalnim inovacijama koje oblikuju budućnost gospodarstva, društva, obrazovanja i tržišta rada.

Četvrto izdanje summita potvrđuje da Osječko-baranjska županija i cijeli istok Hrvatske imaju snagu biti predvodnici zelene i digitalne tranzicije. Te promjene nisu daleka budućnost, već svakodnevica prisutna u životima građana, radu institucija, energetici, poljoprivredi i gospodarstvu.

– Ubrzane tehnološke promjene ovog desetljeća zahtijevaju zajedništvo, a ovaj summit okuplja znanstveni sektor, akademsku zajednicu, javne institucije, velike državne tvrtke i privatne poduzetnike, uz aktivnu suradnju s mladima i studentima. Naše strateško promišljanje usmjereno je na pametno upravljanje resursima radi daljnjeg gospodarskog rasta, a ovakvi susreti prilika su za rađanje novih ideja i slanje jasne poruke o kontinuiranom razvoju cijelog kraja – istaknula je županica Tramišak.

Govoreći o tehnologiji, naglasila je kako je u fokusu umjetna inteligencija. Dok je u svakodnevnom životu već svi koristimo kroz razne alate i aplikacije, na njezinoj konkretnoj primjeni u gospodarstvu tek treba značajnije raditi.

– Pritom Županija usklađuje svoje strateške planove s nacionalnim i europskim okvirima, već sada gledajući prema novom europskom financijskom razdoblju od 2029. godine, koje će donijeti nove prilike za poduzetnike i daljnji razvoj javne infrastrukture – kazala je županica.

Uz digitalizaciju, važan dio zelenih politika je i gospodarenje otpadom, pa Županija intenzivno radi na realizaciji Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.

– Trenutačno smo u fazi odabira najpovoljnijeg izvođača radova. Riječ je o složenom zakonskom procesu u kojem se susrećemo sa snažnim raskorakom između procijenjene vrijednosti i pristiglih ponuda, što zahtijeva pažljivo sagledavanje svih okolnosti. No, projekt ide dalje – u suradnji s Vladom Republike Hrvatske izgradit ćemo ovaj centar kao ključno rješenje za cjelovit sustav kružnog gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije – zaključila je Tramišak.

Zadovoljstvo održavanjem summita u Osijeku izrazio je i zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin, istaknuvši kako Grad zelenu i digitalnu tranziciju već konkretno provodi kroz više od 100 milijuna eura ulaganja u nove tramvaje i električne autobuse te vodeću poziciju u odvojenom prikupljanju otpada.

– Naš gospodarski uzlet potvrđuju i brojke iz posljednjih pet godina, tijekom kojih je broj zaposlenih porastao za više od 10 posto, na 54.811 osoba, dok je nezaposlenost smanjena za čak 53 posto, na čemu zahvaljujem svim osječkim poduzetnicima. Uz zelene projekte, ključno je da ne zaostajemo za ubrzanim razvojem umjetne inteligencije, već da se aktivno uključimo u tu tehnološku utrku i odgovorno je usmjerimo da služi čovjeku – poručio je Vulin.

Potporu skupu dalo je i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u čije je ime govorio rektor Drago Šubarić.

– Želimo biti partneri gospodarstvu, javnim institucijama i svima onima koji rade za dobrobit ove regije. U vremenu smo velikih promjena koje nitko ne može sam iznijeti, stoga su nam potrebni suradnja, povjerenje, razmjena znanja i zajednička vizija budućnosti – naglasio je rektor Šubarić.

Državni tajnik u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Domagoj Mikulić istaknuo je zadovoljstvo pokroviteljstvom nad konferencijom koja povezuje znanost i poduzetništvo s ciljem razvoja istoka Hrvatske.

– Mi to činimo i kroz industrijsku tranziciju hrvatskih regija, u koju smo, govoreći samo o europskim sredstvima, uložili više od 536 milijuna eura kako bismo za isti stol doveli poduzetnike i znanstvene institucije da zajedno pronađu rješenja za izazove Panonske Hrvatske – zaključio je Mikulić.