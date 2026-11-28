Dva desetljeća borbe za sigurnije djetinjstvo: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu slavi 20 godina

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Prije dvadeset godina, kada je osnovan Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, o brojnim oblicima nasilja nad djecom još se uvijek nedovoljno govorilo, a opasnosti kojima će djeca biti izložena u digitalnom svijetu malo je tko mogao predvidjeti. Danas je Centar jedna od vodećih organizacija u Hrvatskoj u području zaštite djece, s 40 zaposlenih, uredima diljem zemlje, međunarodnim priznanjima i izvrsnom suradnjom s institucijama, ministarstvima, lokalnom i regionalnom samoupravom, ali prije svega s djecom i njihovim obiteljima.

Dvadeset godina rada Centar obilježava 27. studenoga, u godini koja je donijela niz važnih profesionalnih iskoraka, ali i vrijednih priznanja. Osnivač i predsjednik Tomislav Ramljak dobitnik je nagrade Ponos Hrvatske te Godišnje nagrade za promicanje prava djeteta za 2026. godinu, koju dodjeljuje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Međunarodna priznanja Centru stizala su i ranije. U listopadu 2022. godine Centar je postao prva organizacija iz Hrvatske kojoj je dodijeljena prestižna međunarodna nagrada Zaklade švedske kraljice Silvije „Care About the Children“, u suradnji s organizacijom Child10, za doprinos borbi protiv trgovanja djecom i njihova seksualnog iskorištavanja. Među više od 130 nominiranih europskih organizacija, Centar se našao među deset nagrađenih, a priznanje je Tomislavu Ramljaku uručila švedska kraljica u Kraljevskom dvoru. Iste godine Centar je dobio i Državnu nagradu za volontiranje.

Centar pruža podršku djeci i roditeljima i putem besplatne i anonimne telefonske linije 0800 606 606, a od 2013. godina upravlja nacionalnim telefonskim brojem za nestalu djecu 116 000. Posebno priznanje kvaliteti rada Centra stiglo je u srpnju ove godine, kada je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti Centru dodijelila status prvog pouzdanog prijavitelja u Hrvatskoj, sukladno europskom Aktu o digitalnim uslugama. Time je Centar dobio i pravni mehanizam za učinkovitiju borbu protiv nezakonitih sadržaja na internetu.

Tijekom dva desetljeća kontinuirano se razvijaju socijalne usluge i preventivni programi, pa Centar danas svakodnevno skrbi o približno 150 djece kroz različite oblike podrške i skrbi, provodi programe poludnevnih boravaka, pruža psihosocijalnu i savjetodavnu pomoć djeci i obiteljima, radi s udomiteljskim obiteljima, djecom bez pratnje i djecom žrtvama različitih oblika nasilja i iskorištavanja.

Veliki iskorak u radu dogodio je otvaranjem Centra za sigurniji internet, koji danas djeluje kroz urede u Osijeku, odnosno Višnjevcu, Zagrebu, Splitu, Puli, Zadru, Dubrovniku i Vinkovcima. Širenje mreže rezultat je sve većeg razumijevanja važnosti prevencije nasilja i zaštite djece u lokalnim zajednicama. Vrijednost rada Centra prepoznale su Splitsko-dalmatinska, Istarska, Zadarska, Dubrovačko-neretvanska i Vukovarsko-srijemska županija, kao i gradovi Split, Zadar i Dubrovnik, koji svojim partnerstvom i financijskom podrškom omogućuju da stručna pomoć bude dostupna djeci i roditeljima na njihovim područjima.

Samo tijekom 2025. godine, Centar je proveo 1.458 edukativnih i preventivnih aktivnosti na kojima je sudjelovalo 63.110 osoba, a u poludnevnim boravcima provedeno je 398 aktivnosti. Iza tih brojki stoje djeca kojoj je pružena pomoć, roditelji koji su dobili odgovore na pitanja s kojima su se teško nosili te učitelji, nastavnici i stručnjaci koji su stekli nova znanja i alate za zaštitu djece. Centar je danas i organizator niza nacionalnih i međunarodnih konferencija posvećenih dječjim pravima, prevenciji nasilja, mentalnom zdravlju i sigurnosti djece u digitalnom okruženju.

Važan trenutak u radu Centra bilo je i otvorenje novog sjedišta u Višnjevcu 2022. godine, realiziranog kroz europski projekt „Legosi u centru – mjesto za nas“, vrijedan gotovo 11 milijuna kuna.

Poliklinika za djecu ProtegOs, sljedeći je veliki i jedinstveni projekt razvoja specijaliziranih usluga za djecu žrtve kibernetičke traume i njihove obitelji. Riječ je o inovativnom modelu podrške koji će povezivati psihoterapiju, psihosocijalnu pomoć, multidisciplinarnu stručnu procjenu i podršku cijeloj obitelji. A osim dovršenja poliklinike za djecu, Centar nastavlja širiti dostupnost svojih usluga diljem Hrvatske, jačati suradnju s institucijama, školama, gradovima i županijama te stvarati okruženje u kojem nijedno dijete neće ostati bez stručne pomoći samo zato što živi u manjoj sredini.