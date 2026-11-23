Čeka nas hladan kraj studenoga, a za vikend stiže još više oblaka

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Prigodno za kraj studenoga, hladno i promjenjivo vrijeme. I dok će prema najava u nekim krajevim Hrvatske padati snijeg, u naše krajeve stiže kiša.

Tjedan će započeti uz djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku i dnevnu temperaturu do 7°C.

U utorak će u većini krajeva biti pretežno sunčano, navečer porast naoblake. Jutarnja temperatura do -2°C, a dnevna do 6°C. Promjenjivo će biti i u srijedu, a prema kraju dana stiže i kiša. Jutarnja temperatura do -3°C, a dnevna do 5°C.

Četvrtak će započeti uz malo kiše, a tijekom dana će biti promjenjivo sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 8°C. Slično vrijeme očekuje nas i u petak, malo kiše, malo sunca. Jutarnja temperatura oko nule, a dnevna do 4°C.

Prema trenutačnoj prognozi DHMZ-a, nadolazeći vikend bit će oblačan i hladan.