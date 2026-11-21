Bizovac privlači međunarodne investitore: U fokusu razvoj Bizovačkih toplica i zdravstvenog turizma

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Općina Bizovac i općinski načelnik Srećko Vuković bili su u četvrtak, 19. studenoga, domaćini značajnog međunarodnog susreta predstavnika poslovne i znanstvene zajednice koji djeluju u područjima biotehnologije, zdravstvene skrbi, umjetne inteligencije, regenerativne medicine i razvoja naprednih medicinskih tehnologija.

Susret je održan u vijećnici Općine Bizovac, a uz predstavnike Općine i predstavnike Izvor upravljanja, odnosno Bizovačkih toplica, okupio je međunarodni tim uglednih stručnjaka, poduzetnika i poslovnih predstavnika iz Australije, Novog Zelanda, Singapura, Kine i Meksika. Glavni cilj susreta bio je razmatranje mogućnosti uspostavljanja buduće međunarodne suradnje i potencijalnih ulaganja na području Bizovca i okolice.

Održani susret ujedno je prilika za predstavljanje potencijala Bizovačkih toplica i mogućnosti razvoja u području zdravstvenog turizma, suvremenih zdravstvenih usluga i primjene inovativnih medicinskih tehnologija.