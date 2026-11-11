Besplatno vlakom putovalo više od 158.000 starijih, OBŽ pri vrhu

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Besplatni prijevoz vlakom za umirovljenike i starije od 65 godina nastavlja se koristiti, a među županijama u kojima je izdano najviše profila za ostvarivanje ove pogodnosti nalazi se i Osječko-baranjska županija, doznaje poral Mirovina.hr.

Prema podacima HŽ Putničkog prijevoza, od 1. siječnja do 9. studenoga ove godine vlakom je putovalo 158.367 umirovljenika i osoba starijih od 65 godina. To je 0,47 posto više nego tijekom cijele 2025. godine. Samo od lipnja do sredine studenoga zabilježeno je dodatnih 21.604 korisnika, odnosno porast od 15,8 posto.

Najviše profila za besplatnu vožnju izdano je na području Grada Zagreba, oko 30 posto. Slijedi Zagrebačka županija sa 7,6 posto, dok je Osječko-baranjska na trećem mjestu sa 7,4 posto. Među županijama s većim brojem izdanih profila nalaze se i Sisačko-moslavačka, Krapinsko-zagorska te Karlovačka županija.

Kada je riječ o najčešćim putovanjima, stariji građani najviše koriste gradsko-prigradski prijevoz na području Zagreba, ali i željezničke linije prema Sisku, Zaboku, Koprivnici, Osijeku, Vinkovcima, Ivanić-Gradu i Karlovcu.

Projekt besplatnog prijevoza za umirovljenike i osobe starije od 65 godina provodi se treću godinu zaredom, a hoće li se nastaviti i u 2027. godini, zasad ostaje neizvjesno.