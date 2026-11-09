Autom udario biciklistkinju, ostavio je ozlijeđenu na cesti i pobjegao

  • 9 studenoga, 202612:35
  • Autor: Redakcija 031

Na području Policijske uprave osječko-baranjske jučer su evidentirane tri prometne nesreće na području PPRP Osijek.

S 1,59 promila udario biciklistkinju i pobjegao s mjesta nesreće
U Osijeku se 6. studenoga u 13.25 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je lakše ozlijeđena 39-godišnja biciklistkinja, državljanka Filipina.

Nesreću je izazvao 42-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao Ulicom Martina Divalta. Nakon prolaska raskrižja s Velebitskom ulicom, prilikom pretjecanja vozila ispred sebe, nije držao potreban razmak te je desnim bočnim ogledalom udario u bicikl kojim se biciklistkinja kretala uz desni rub kolnika. Od udara je biciklistkinja pala na kolnik i zadobila lake tjelesne ozljede, izvijestili su iz policije.

Nakon prometne nesreće vozač se udaljio s mjesta događaja, iako je bio dužan ostati na mjestu nesreće i o njoj obavijestiti policiju. Policijski službenici pronašli su ga istoga dana, u 14.40 sati.

Utvrđeno je da je 42-godišnjak upravljao vozilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 1,59 promila, a kod sebe nije imao vozačku dozvolu niti ju je mogao predočiti na uvid. Zbog počinjenih prekršaja, protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog s predloženom ukupnom kaznom od 2.930 eura. Također, predloženo je izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima na 15 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova.

Autom udario biciklistkinju, ostavio je ozlijeđenu na cesti i pobjegao Foto: Pixabay.com/Ilustracija

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