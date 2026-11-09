Autom udario biciklistkinju, ostavio je ozlijeđenu na cesti i pobjegao

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Na području Policijske uprave osječko-baranjske jučer su evidentirane tri prometne nesreće na području PPRP Osijek.

S 1,59 promila udario biciklistkinju i pobjegao s mjesta nesreće

U Osijeku se 6. studenoga u 13.25 sati dogodila prometna nesreća u kojoj je lakše ozlijeđena 39-godišnja biciklistkinja, državljanka Filipina.

Nesreću je izazvao 42-godišnji vozač osobnog automobila koji se kretao Ulicom Martina Divalta. Nakon prolaska raskrižja s Velebitskom ulicom, prilikom pretjecanja vozila ispred sebe, nije držao potreban razmak te je desnim bočnim ogledalom udario u bicikl kojim se biciklistkinja kretala uz desni rub kolnika. Od udara je biciklistkinja pala na kolnik i zadobila lake tjelesne ozljede, izvijestili su iz policije.

Nakon prometne nesreće vozač se udaljio s mjesta događaja, iako je bio dužan ostati na mjestu nesreće i o njoj obavijestiti policiju. Policijski službenici pronašli su ga istoga dana, u 14.40 sati.

Utvrđeno je da je 42-godišnjak upravljao vozilom za vrijeme dok mu je u krvi utvrđena prisutnost alkohola u organizmu od 1,59 promila, a kod sebe nije imao vozačku dozvolu niti ju je mogao predočiti na uvid. Zbog počinjenih prekršaja, protiv vozača će biti podnesen optužni prijedlog s predloženom ukupnom kaznom od 2.930 eura. Također, predloženo je izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima na 15 mjeseci te 12 negativnih prekršajnih bodova.