840 milijuna žena i djevojčica doživjelo je nasilje, danas počinje globalna kampanja

Dodaj Osijek031.com u omiljene izvore i ne propusti važne najave i vijesti!

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenoga, a tim danom počinje i globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja, koja traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Ovogodišnja kampanja pod sloganom „Ujedinimo se u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama – osigurajmo pravdu, zaštitimo žrtve i zaustavimo nekažnjivost” u središte stavlja zaštitu žrtava, dostupnost pravne pomoći i odgovornost počinitelja.

Razmjeri problema i dalje su zabrinjavajući. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije iz 2023. godine, čak je 31,6 posto žena u svijetu, odnosno oko 840 milijuna žena i djevojčica, tijekom života doživjelo fizičko i/ili seksualno nasilje intimnog partnera ili druge osobe.

Ovogodišnja kampanja posebno upozorava na povezanost nasilja u stvarnom i digitalnom okruženju. Prijetnje, internetsko uznemiravanje, uhođenje, dijeljenje intimnih fotografija bez pristanka i zlouporaba umjetne inteligencije samo su neki od oblika digitalnog nasilja, čije posljedice mogu biti ozbiljne i dugotrajne.

Ujedinjeni narodi zato pozivaju na učinkovitije zakone i pravosudni sustav, pravodobnu podršku žrtvama te snažnije ulaganje u prevenciju i edukaciju. Cilj je osigurati da svaka žena i djevojčica koja doživi nasilje bude saslušana, zaštićena i dobije potrebnu pomoć.

U Hrvatskoj je Vlada u prosincu 2025. donijela Nacionalni plan zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u obitelji do 2029. godine, kojim su predviđene mjere za prevenciju nasilja, zaštitu žrtava i unaprjeđenje sustava podrške.

Borba protiv nasilja odgovornost je cijelog društva. Važno je prepoznati svaki oblik nasilja, ne opravdavati ga i ne okretati glavu, već pružiti podršku žrtvama i potaknuti ih da što ranije potraže pomoć.