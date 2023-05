od ponedjeljka do petka

Tekst i foto: Osijek031.com

Svakog dana,, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudiisključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez, kakva će biti, popis događanja za taj dan..: Djelomice sunčano, no uz promjenljivu naoblaku bit će mjestimice malo kiše ili pljuska s grmljavinom, uglavnom u gorju, unutrašnjosti Dalmacije i na istoku zemlje. Jutarnja temperatura do 13°C, a dnevna do 25°C.Izobavještavaju građane da su za danas planirani radovi:- Ulica jela, Ulica omorika 2-16 par, 20, 1, 1/a, 5-11 nep, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 236-242 par, 246-254 par, 254/a, 254/b, 256-264 par, 264/a, 266-268 par, 161/b, 177, 183/a, 185-189 nep, 189/a, 189/b, 189/c, 189/d, 189/e, 189/f, 189/g, 191-193 nep, 193/a, 195-201 nep, 201/a, 203/a, 205, 205/a, 205/b, 207-215 nep, 217/a, 257, Ulica Tuja 2, 2/a, 2/b, 4, 4/a, 4/b, 4/c, 6, 6/b, 8, 12, 22, 1-5 nep, 11, Vijenac lipa 2-18 par, 18/a, 20-36 par, 36/a, 38, 42, 50-54 par, 58-62 par, 68, 78, 82, 1-9nep, 13-15 nep, 21, 21/a, 23-47 nep, 53-63 nep, 63/a, 67- Banjalučka 2-56 par, 60-68 par, 72-76 par, 1, 1/a, 3-7 nep, 7/a, 11-43 nep, 43/a, 45-53 nep, Belomanastirska 2-10 par, Požeška 6, 1-15 nep, 17/aBriješće: Duga ulica 2, 2/a, 6-16 par, 16/a, 18, 22, 22/a, 24-30 par, 34-58 par, 58/a, 60-72 par, 76-82 par, 82/a, 84, 84/a, 86-90 par, 90/a, 92/a, 94, 94/a, 96-98 par, 98/a, 100, 100/a, 102-120 par, 120/a, 120/b, 122-132 par, 132/e, 136-144 par, 1,1/a,3, 7-11 nep, 11/a, 13-25 nep, 29-55 nep, 55/a, 57, 57/a, 59-67 nep, 67/a, 69-71 nep, 71/a, 73-85 nep, 85/a, 87, 87/a, 89-101 nep, 105-123 nep, 123/a, 125-149 nep, 149/a, 151-157 nep, 157/a, 157/b, Grobljanska 2, 2/a, 2/b, 4-14 par, 20, 20/a, 22-28par,34, 40, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 7-15 nep, 19-23 nep, 27, 31, 35, 51-53 nep, Tiha ulica 2, 8, 12-26 par, 30-60 par, 64-70 par, 74, 80-84 par, 1-5 nep, 21-25 nep, 31-41 nep, 45-61 nep, 61/a, 65, 69-73 nep, 77, 87-89 nep, 97, Uica jorgovana 8, 14, 18,7,11, 15-17 nep, 21, 25, Vrtna ulica 2, 2/a, 2/b, 2/c, 4, 4/a, 10-48 par, 52, 52/a, 54-56 par, 60-64 par, 64/a, 64/b, 66, 74, 82-94 par, 106-108 par, 116, 120, 124-128 par, 132-134 par, 140, 156-158 par, 1-21 nep, 21/a, 23-41 nep, 47-95 nep, 97/a, 99-103nep, 109, 113-115 nep, 119-121 nep, 127-129 nep, 149, Zelena ulica 2/a, 8-10 par, 14-18 par, 22-44 par, 48-56 par, 62-74 par, 78-82 par, 86, 90-98 par, 106-114 par, 1, 1/a, 3/b, 3/c, 5, 5/a, 5/b, 5/c, 7-69 nep, 75-77 nep, 81,Osijek: Ulica javora 2-20par, 1-19 nep, Ulica jela 42, Ulica kestenova 10-52 par, 29, 75-109 nep, Zapadno predgrađe 1, 33Briješće: Duga ulica 2, 2/a, 6-16 par, 16/a, 18, 22, 22/a, 24-30 par, 34-58 par, 58/a, 60-72 par, 76-82 par, 82/a, 84, 84/a, 86-90 par, 90/a, 92/a, 94, 94/a, 96-98 par, 98/a, 100, 100/a, 102-120 par, 120/a, 120/b, 122-132 par, 132/e, 136-144 par, 1,1/a,3, 7-11 nep, 11/a, 13-25 nep, 29-55 nep, 55/a, 57, 57/a, 59-67 nep, 67/a, 69-71 nep, 71/a, 73-85 nep, 85/a, 87, 87/a, 89-101 nep, 105-123 nep, 123/a, 125-149 nep, 149/a, 151-157 nep, 157/a, 157/b, Grobljanska 2, 2/a, 2/b, 4-14 par, 20, 20/a, 22-28par,34, 40, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 7-15 nep, 19-23 nep, 27, 31, 35, 51-53 nep, Tiha ulica 2, 8, 12-26 par, 30-60 par, 64-70 par, 74, 80-84 par, 1-5 nep, 21-25 nep, 31-41 nep, 45-61 nep, 61/a, 65, 69-73 nep, 77, 87-89 nep, 97, Ulica jorgovana 8, 14, 18,7,11, 15-17 nep, 21, 25, Vrtna ulica 2, 2/a, 2/b, 2/c, 4, 4/a, 10-48 par, 52, 52/a, 54-56 par, 60-64 par, 64/a, 64/b, 66, 74, 82-94 par, 106-108 par, 116, 120, 124-128 par, 132-134 par, 140, 156-158 par, 1-21 nep, 21/a, 23-41 nep, 47-95 nep, 97/a, 99-103nep, 109, 113-115 nep, 119-121 nep, 127-129 nep, 149, Zelena ulica 2/a, 8-10 par, 14-18 par, 22-44 par, 48-56 par, 62-74 par, 78-82 par, 86, 90-98 par, 106-114 par, 1, 1/a, 3/b, 3/c, 5, 5/a, 5/b, 5/c, 7-69 nep, 75-77 nep, 81,Osijek: Ulica javora 2-20par, 1-19 nep, Ulica jela 42, Ulica kestenova 10-52 par, 29, 75-109 nep, Zapadno predgrađe 1, 33: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.- Čvrsnička ulica ( kbr. 3-49a), Ulica Ivane Brlić-Mažuranić ( kbr. 1-21)- Ulica Nova Dalmacija (kbr. 2-48 )- Ulica Andrije Hebranga 33-105/68-108, Ilirska ulica (kbr. 21-103/20-96), Naselje Vladimira Nazora, Podravska ulica, Splavarska ulica (kbr. 39-71/2a-26), Strma ulica, Ulica Ante Paradžika, Ulica Antuna Kanižlića (kbr. 1-31/2-48 ), Ulica J.J. Strsossmayera (kbr. 63-141/102-128 ), Ulica Pampas, Ulica Slaz, Vijenac Augusta Cesarca, Vijenac Josipa Kozarca