Cijene ulaznica su:

Nakonpauze, prošli vikend s radom počela je popularna. U siječnju ove godine započeli su radovi nasportskog kompleksa Copacabana. Riječ je onajpopularnijeg osječkog kupališta otkako je ono izgrađeno prije 46 godina.S obzirom na najavljene, odlukom gradonačelnika, a zbog velikog zanimanja građana, produžuje se radno vrijeme bazena do. Kopika s radom počinje u 9:00 sati.Od sutra kreće ikoji će se održavati svakoga vikenda () od 17,30 sati. Idući tjedan stižu i reflektori kod olimpijskog bazena kako bi se nesmetano mogli održavati treninzi plivača. Aerobik organizira- djeca do 7 godina - besplatan ulaz- djeca od 8 do 15 godina, umirovljenici, invalidi (uz predočenje dokaza o statusu) - 10 kuna- ostali posjetitelji - 15 kuna radni dan/ 20 kuna vikendSuncobrani će biti besplatni za sve posjetitelje Kopike.Najam ležaljki za vrijeme radnog vremena od ponedjeljka do nedjelje iznosi 15 kuna.