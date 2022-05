Nogometnog kluba Osijek

kamp Škole nogometa

Hrvoje Sučić

budućeg kompleksa

vanjskih cesta i parkirališta

Što se tiče visokogradnje, 95 posto radova armiranobetonske konstrukcije je završeno, a za dva, tri tjedna očekuje se završetak zadnja četiri reda jugozapadne tribine, čime će biti gotovi grubi radovi kompletne konstrukcije stadiona. Također se postavljaju slojevi ravnog krova, rade se poslovni prostori podno južne, istočne i sjeverne tribine te instalaterski radovi sve četiri etaže zapadne građevine, koja je vjerojatno trenutno najveća građevina koja se gradi u Osijeku

krovna konstrukcija

premašila količinu

jačeg potresa

Strabaga

proizvode opremu

sjedalice, dva videozida

određene izmjene

izbačeni

jacuzzija i sauna za VIP goste

smještajni kapaciteti za igrače

13.005 mjesta

500 gledatelja

željno iščekuju završetak ovog velebnog zdanja.

radi punom parom

najmoderniji i najfunkcionalniji

Novi stadioni pripadajućibit će završeni do prosinca ove godine, potvrdio je jučer za Jutarnji list , glavni nadzorni inženjer tog velikog gradilišta u Osijeku.Sučić je tijekom obilaskakoji je već u visokoj fazi izgrađenosti pojasnio kako su u tijeku radovi na svim segmentima, odsa 890 mjesta i opločnjaka na trgu istok do završnog sloja na pomoćnim terenima, nakon čega slijedi ugradnja trave.“, rekao je Sučić.Za mjesec dana vidjet će se, pri samom kraju,i počet će se montirati fasada prema terenima, dodao je Sučić koji je otkrio i kako je količina betona ugrađena u stadionna Pelješkom mostu. Stadion je projektiran i izgrađen tako da bi u slučaju nekogizdržao takav udar.Na gradilištu je, pravi mravinjak. Trenutno je pod okriljem glavnog izvođača radova,, 30 tvrtki i više od 200 radnika. Centar igrališta je danas pokriven tucanikom, no uskoro će se i to promijeniti. Na tucanik će doći instalacije grijanja i navodnjavanja, a potom travnjak.Naveliko se radi i u tvornicama kojeza stadion. Tako se paralelno izrađujupovršine devet puta pet metara koji će biti postavljeni na jugoistočnoj i sjeverozapadnoj tribini, podgleda krova, rasvjeta, zvučnici....Inače, projekt stadiona pretrpio je i, što se prije svega odnosi na zapadnu tribinu s koje su iz projektanepotrebni sadržaji poput, a ubačeni suPovećan je i kapacitet stadiona na, a male tribine zabit će na tri pomoćna terena. Na sredini zapadne tribine bit će restoran s pogledom na teren, ispod jugozapadne tribine smjestit će se Fan shop, a gledatelji mogu očekivati i bogatu ugostiteljsku ponudu.Zadovoljstvo napretkom radova izrazila je i Valentina Koprivnjak, članica Uprave NK Osijek, koja je rekla da svi u klubu i gradu "Na Pampasu se, dakle,. NK Osijek će tako najkasnije do kraja ove godine dobitistadion uz koji će biti i trening-kamp sa svim potrebnim popratnim sadržajima koji će nuditi optimalne uvjete za trening prve momčadi, ali i za Školu nogometa osječkog prvoligaša.