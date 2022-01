Bijelo-plavih

Poreču

Nenad Bjelica

Drago mi je što smo u naš klub uspjeli dovesti dva ovako kvalitetna nogometaša i stvarno očekujemo od njih da pomognu u našim nastojanjima da dođemo do visokih ciljeva. Miju Caktaša svi dobro poznaju, dugo godina je uspješno igrao u Hajduku, u HNL-u postigao puno golova i asistencija. Jako nam je drago što je s nama, sigurno će nam pomoći da budemo bolji. Vinko Petković je posljednjih šest mjeseci kvalitetno odradio u Hrvatskom dragovoljcu, ima brzinu koja nam treba na krilima, pokazao je da može biti igrač za NK Osijek i iskoristili smo mogućnost što je bio slobodan na tržištu

Željan uspjeha i napretka

Vinko Petković

Izuzetna mi je čast što sam dobio priliku boriti se za sami vrh. Hvala treneru na ukazanom povjerenju, nadam se da ću zadovoljiti i navijače. Nestrpljivo čekam početak treninga i svaku iduću utakmicu, željan sam i gladan uspjeha, napredovati zajedno s momčadi.

Nova dimenzija

izazov karijere

Ovo je jedna nova vrsta profesionalizma, daleko najveći iskorak u mojoj karijeri. Svi su željni i gladni u nastojanju da dođu do tog cilja i ne vidim mogućnost da ti pokali da šest mjeseci ne završe u Gradskom vrtu. Ustrajanje i vjera da dođem tu gdje sam danas, vjerujem da mogu pomoći momčadi, nametnuti se treneru i da mogu dati jednu novu dimenziju.

Poznajem HNL

Mijo Caktaš

U Poreču sam odradio dva treninga, danas ću prvi put trenirati s cijelom momčadi. Upoznao sam suigrače koje do sada nisam poznavao pa mislim da neće trebati neke velike prilagodbe. Upoznat sam i s HNL-om tako da vjerujem da ću se brzo adaptirati. Prije dva tjedna sam odigrao zadnju utakmicu, sedam, osam dana sam bio bolestan, ali mislim da nisam puno izgubio jer sam odrađivao neke treninge tako da sam spreman.

Jedva čekam početak

Kroz cijelu karijeru me prati pritisak, to me samo još više tjera da budem još bolji i uspješniji. Znam se jako dobro nositi s time, nije mi stvarao neke dvojbe trebam li doći ili ne već mi samo predstavlja još veći motiv. Nadam se da ću opravdati očekivanja, čekaju nas jake utakmice, borimo se za puno toga i jedva čekam da sve skupa počne.

Neizvjesno do kraja

Mišljenja sam da će do zadnje utakmice biti neizvjesno, HNL nikada nije bio zanimljiviji, ali mogu reći da se nećemo obazirati na druge već ćemo gledati sebe i pokušati biti što bolji. Svaka momčad i svaki igrač rade za to da nešto naprave i nešto osvoje. Sada sam igrač Osijeka, imamo priliku u Kupu i u prvenstvu, dat ćemo sve od sebe da ostvarimo što bolje rezultate, a nitko sretniji od nas ako osvojimo neki trofej.

Tekst i foto: NK Osijek

Pročitajte i..