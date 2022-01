Bijelo-plavih

Tekst: NK Osijek

Foto: Ivana Mandić/Foto-arhiv031

Još jedna sigurna pobjedauoči odlaska iz Poreča. Prva prijetnjabila je u 10. minuti, kada jepucao s 11-12 metara, a lopta prošla pokraj vrata. Samo tri minute kasnije već je bilo 1:0. Osvojenu loptu u sredini terenaje odlično zadržao pod kontrolom, u trku izbacio suparničkog igrača iz ravnoteže i onda s 12-13 metara precizno naciljao donji desni kut. Potom jebio u šansi, ali je njegov udarac izobranio Koprivec. Na drugoj je straniopasno priprijetio, međutim, udarac mu je na vrijeme. Isti je igrač na sličan način zaustavljen i kada ga je dobrom reakcijom neutralizirao. U 35. minuti Bohar je idealno proigraočiji je udarac Koprivec obranio, a odbijenu loptunije uspio smjestiti u mrežu. Sjajnu prigodu Osijek je imao u sljedećem napadu kada je prvo suparnički vratar spretno zaustavio, da bi potom Jurčević centrirao za Bohara koji sa svega nekoliko metara ne uspjeva zabiti. Nije uspio ni Mierez u završnici prvog dijela. U 42. minuti bilo je. Lončar je fino proigrao Fiolića koji odmah asistira Brleku na lijevoj strani. Ulazak u šesnaesterac je okončan snažnim i preciznim udarcem pod gredu.U drugom poluvremenu je Žaper prvi, dobar šut je završio samo kornerom. Zatim je pucao Bohar, a Koprivec se. Još je opasnije bilo u kontri koju je povukao Hiroš, ali nije bilo učinkovite završnice, ni kada je lopta došla do Miereza. Ivušiću je priprijetio Gotter, međutim,. Lijepu akciju Bijelo-plavih, pak, pogotkom nije okrunio Fiolić. U 75. minutije srušioi skrivio. No, Mierez nikako da zabije bijele točke. Loptu je poslao iznad grede. Ipak, desetak minuta prije krajaje lijepo proigrao Fiolića čiji je udarac lijevom nogom opet bio precizan. U finišu je blizu pogotka bio i Petković.Ublažiti poraz mogao je Ovsenek, no lopta je zamalo otišla pokraj desne vratnice. U prigodi se našao i Baić, ali se Mlinarić iskazao dobrom intervencijom. Za Osijek su igrali:(od 72.),(od 72.),(od 79.) i(od 79.).